Infortunio Meret, il Napoli è sicuro: la decisione è presa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Napoli si prepara per l'insidiosa trasferta di Empoli, gli azzurri dovranno decidere se affidarsi ancora a Caprile o tornare con Alex Meret. Il portiere italiano ex Udinese e Spal è stato assente nelle ultime gare a causa di un Infortunio che ha subito nella gara contro la Juventus all'Allianz Stadium, da lì ha giocato sempre Elia Caprile. L'estremo difensore che nella passata stagione è stato in prestito all'Empoli ha subito una sola rete in ben quattro gare. Goal di Strefezza nell'ultima partita, al Maradona, contro un grande Como guidato da Cesc Fabregas. Alex Meret ha molta voglia di tornare a respirare l'aria dell'erba dello stadio, anche perché prima di essere costretto al cambio veniva da un periodo di forma smagliante. Il Napoli, non a caso, è la terza miglior difesa del campionato di Serie A.

