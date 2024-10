Iodonna.it - Il Governo cerca di offrire supporti per le spese quotidiane. E così dopo l’introduzione della social card Dedicata a Te, sono stati stanziati nuovi fondi per un ulteriore bonus, disponibile dal prossimo anno

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante i numerosimessi in campo dallo Stato per fornire un sostegno alle famiglie in difficoltà, la fotografia dell’Italia è quella di un Paese che arranca e di cittadini che tagliano leanche per mangiare. In quest’ambito, tra le misure attivate dal piano di aiuti del, c’è la cosiddettaa te”, una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili, con la quale si posacquistare specifici prodotti, tra cui quelli alimentari. Nel 2025, però, arriverà anche un altro aiuto: ilspesa da 1.000 euro. Ovviamente, la misura non è per tutti, ma a beneficiarne sarle famiglie in disagio economico.