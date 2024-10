Il Gip militare spedisce Vannacci a processo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Processate il generale Roberto Vannacci. È l’ordine impartito ieri dal Gip del tribunale militare di Roma alla procura militare. Il giudice ha infatti respinto l’istanza di archiviazione avanzata dalla Procura per “il prospettato reato di diffamazione militare asseritamente commesso dal generale Vannacci con il libro ‘Il mondo al contrario’ ai danni di uno specifico militare”. Di conseguenza, il Gip ha assegnato alla Procura militare di Roma il termine di dieci giorni per formulare l’imputazione coatta. Lanotiziagiornale.it - Il Gip militare spedisce Vannacci a processo Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Processate il generale Roberto. È l’ordine impartito ieri dal Gip del tribunaledi Roma alla procura. Il giudice ha infatti respinto l’istanza di archiviazione avanzata dalla Procura per “il prospettato reato di diffamazioneasseritamente commesso dal generalecon il libro ‘Il mondo al contrario’ ai danni di uno specifico”. Di conseguenza, il Gip ha assegnato alla Procuradi Roma il termine di dieci giorni per formulare l’imputazione coatta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vannacci - il gip militare respinge l’archiviazione : il generale andrà a processo per diffamazione - Vannacci era sta già indagato in atri due fascicoli simili e che si erano conclusi con l’archiviazione. In un caso, i giudici militari avevano trovato non fondata la denuncia per istigazione all’odio razziale, ma contestualmente avevano chiesto ai pm di indagare su possibili diffamazioni contenute nel testo del libro. (Open.online)

Imputazione coatta per il generale Roberto Vannacci per diffamazione. La decisione del gip militare - . Lo scorso giugno il giudice per le indagini preliminari di Lucca aveva archiviato la posizione del generale Roberto Vannacci dall’accusa di diffamazione, oggi invece arriva la notizia che il gip militare di Roma – che aveva già archiviato un’inchiesta – ordina alla Procura militare di Roma di formulare l’imputazione coatta per l’ufficiale entro dieci giorni. (Ilfattoquotidiano.it)

Vannacci - il gip militare respinge l’archiviazione : il generale andrà a processo per diffamazione - Ora il generale andrà a processo. Continua a leggere . Il gip militare ha respinto l'istanza di archiviazione presentata dalla procura nei confronti di Roberto Vannacci, accusato di diffamazione ai danni di un militare (la cui identità non è nota) per alcune dichiarazioni contenute nel libro 'Il Mondo al contrario'. (Fanpage.it)