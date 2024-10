Ilrestodelcarlino.it - Forum sulla sicurezza nel lavoro. A Cesena Fiera il percorso per prevenire gli infortuni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una giornata intera dedicata allasul. Il Safety Work, ile salute sulin Romagna, si terrà il 23 ottobre a. L’evento è organizzato dae Sacchetti and Partners. Si parlerà di applicazione delle normative, controlli, ma anche consapevolezza del rischio e acquisizione di buone pratiche, senza guardare agli adempimenti solo come mere incombenze burocratiche. "Un evento studiato per far crescere la cultura dellasul– ha detto il direttore di, Luigi Bianchi – sarà un momento di formazione (è previsto il rilascio di crediti formativi FederForma) e di confronto mirato alla definizione di uninnovativo per incrementare la salute e lasui luoghi di. Un tema quanto mai attuale, di fronte ai preoccupanti dati relativi aglisul".