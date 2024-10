Ex campione di kickboxing trovato morto per strada: è giallo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un celebre kickboxer è stato trovato in fin di vita al bordo della strada sotto la sua abitazione, la polizia sta indagando Scoppia il caso nelle Fiandre occidentali, in Belgio, e più precisamente nella cittadina di Moorsele. Martedì sera un ex campione di kickboxing – Mathieu Kongolo – è stato ritrovato lungo la strada, poco prima delle 22.00. Intorno a lui una copiosa chiazza di sangue e qualche minimo segno di vita, ma che non lasciava presagire nulla di buono. Il ragazzo che si è imbattuto nel corpo ha contattato prima di tutto l’ambulanza e poi la polizia per comunicare il ritrovamento. Questo avrebbe descritto dettagliatamente la scena prima alle forze dell’ordine e poi anche ai media locali, giunti sul posto non appena ricevuta la notizia: Un ragazzo ha trovato l’ex kickboxer in fin di vita (Pixabay) – Cityrumors. Cityrumors.it - Ex campione di kickboxing trovato morto per strada: è giallo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un celebre kickboxer è statoin fin di vita al bordo dellasotto la sua abitazione, la polizia sta indagando Scoppia il caso nelle Fiandre occidentali, in Belgio, e più precisamente nella cittadina di Moorsele. Martedì sera un exdi– Mathieu Kongolo – è stato rilungo la, poco prima delle 22.00. Intorno a lui una copiosa chiazza di sangue e qualche minimo segno di vita, ma che non lasciava presagire nulla di buono. Il ragazzo che si è imbattuto nel corpo ha contattato prima di tutto l’ambulanza e poi la polizia per comunicare il ritrovamento. Questo avrebbe descritto dettagliatamente la scena prima alle forze dell’ordine e poi anche ai media locali, giunti sul posto non appena ricevuta la notizia: Un ragazzo hal’ex kickboxer in fin di vita (Pixabay) – Cityrumors.

