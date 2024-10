Inter-news.it - Dumfries: «Alla fine il pari è corretto, è un punto da apprezzare!»

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha parlato al termine della partita tra Ungheria e Olanda. Il laterale dell’Inter è stato autore anche del gol del. COMMENTO A CALDO – Denzelha salvato l’Olanda contro l’Ungheria a Budapest. Il laterale dell’Inter, sempre decisivo in Nazionale, ha poi commentato il pareggio su Nos: «Se guardate la partita, possiamoquesto. ??Certo, è stato frustrante, perché l’Ungheria ha tenuto insieme bene il campo, giocando di ripartenza. Ma sul loro gol, potevamo sicuramente fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo recuperato bene. Penso che l’1-1 sia comunque. Complimentisquadra per come abbiamo reagito. È così chepossiamo regalarci delle soddisfazioni».