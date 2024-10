Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev, Mondiale pesi mediomassimi: orario, programma, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Artur Beterbiev e Dmitry Bivol si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi mediomassimi: la categoria fino a 79,38 kg avrà un unico padrone indiscusso, che verrà incoronato sabato 12 ottobre sul ring di Riyadh (Arabia Saudita), salvo un clamoroso pareggio che mantenga la situazione di stallo. Sarà uno degli incontri più attesi dell’anno, inferiore per aspettativa soltanto al confronto tra Usyk e Fury nei pesi massimi. Beterbiev, 39enne russo ma con passaporto canadese, si presenta all’appuntamento da Campione del Mondo WBC, IBF, WBO: è imbattuto (20 vittorie), ha conquistato la prima cintura nel 2017 (IBF) e ha poi allargato il proprio regno. Bivol ha sei anni in meno del connazionale, è il Campione del Mondo WBA dal 2016, è imbattuto (23 affermazioni) ed è riuscito addirittura a battere Canelo Alvarez quando fece una capatina in questa categoria. Oasport.it - Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev, Mondiale pesi mediomassimi: orario, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arture Dmitrysi affronteranno per ilunificato dei: la categoria fino a 79,38 kg avrà un unico padrone indiscusso, che verrà incoronato sabato 12 ottobre sul ring di Riyadh (Arabia Saudita), salvo un clamoroso pareggio che mantenga la situazione di stallo. Sarà uno degli incontri più attesi dell’anno, inferiore per aspettativa soltanto al confronto tra Usyk e Fury neimassimi., 39enne russo ma con passaporto canadese, si presenta all’appuntamento da Campione del Mondo WBC, IBF, WBO: è imbattuto (20 vittorie), ha conquistato la prima cintura nel 2017 (IBF) e ha poi allargato il proprio regno.ha sei anni in meno del connazionale, è il Campione del Mondo WBA dal 2016, è imbattuto (23 affermazioni) ed è riuscito addirittura a battere Canelo Alvarez quando fece una capatina in questa categoria.

