Cos’è il Saturday Night Live e perché è storico?

Il Saturday Night Live è uno dei programmi d'intrattenimento più famosi della televisione americana che, negli anni, ha conquistato anche un pubblico internazionale. Trasmesso per la prima volta dalla NBC l'11 ottobre 1975 dallo Studio 8H nel GE Building presso il Rockefeller Center di New York. col titolo di NBC's Saturday Night, da quel momento ha sempre caratterizzato la fascia serale del sabato sera. La sua importanza e storicità, però, si è costruita nel tempo grazie, soprattutto. alle molte star che hanno calcato il suo "palcoscenico", diventato una ero e proprio trampolino di lancio.

