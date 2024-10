Ilgiorno.it - Como, droga nascosta nei lucchetti disseminati per la città: arrestato lo spacciatore dei key lock box

(Di venerdì 11 ottobre 2024)- La polizia lo aveva visto disseminare per laa combinazione, inizialmente senza capire quale fosse il loro uso. Per arrivare poi a ipotizzare che l’uomo, Ambriory Calderon Castillo, 37 anni, residente ae di origine dominicana, li utilizzasse per consegnareai clienti. Lo hanno osservato, arrivando a ritenere che lo stratagemma dei KeyBox, fosse effettivamente utilizzato per nascondere dosi di cocaina e inviare i clienti a ritirarle lasciando il denaro, fornendo loro il codice di sblocco. L’uomo è statomercoledì, al termine di un controllo. Calderon Castillo è stato fermato mentre usciva dalla sua abitazione, e subito gli sono state trovate 20 dosi di cocaina, già confezionate.