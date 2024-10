Quotidiano.net - Bambino di 10 anni morto a scuola: si è accasciato al suolo a ricreazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ottobre 2024 – Tragedia in unadel Napoletano: undi 10durante la. E’ successo all’istituto scolastico di via Crocillo a Quarto. Secondo quanto emerge, il piccolo si sarebbea terra perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale e i sanitari, che tuttavia non sono riusciti a rianimare il. Le indagini sono in corso. Notizia in aggiornamento