Biccy.it - Amanda Lecciso al Grande Fratello, sua nipote Jasmine Carrisi dice la sua: “Chi mi piace e chi no”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)alvive in uno stato semi-vegetativo se non fosse per lo scontro con Helena Prestes visto nell’ultimo post puntata. Questa settimana è al televoto eliminatorio e sua, figlia di Loredana, è scesa in campo per supportarla. Lo ha fatto fra le pagine di Tag24 intervistata da Samantha Suriani. “Seguo costantementee ormai sono diventata una sua fan, mi manca ma la supporterò in casa fine alla fine. Abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto, quando ero piccola era molto protettiva nei miei confronti e si prendeva tanta cura di me. Ad oggi è una delle mie migliori amiche, le posso parlare di tutto e so che non mi giudicherà”.