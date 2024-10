Zelensky da Parigi a Roma alla ricerca di armi, mattinata a Londra con Starmer e Rutte per il "piano della vittoria", domani udienza dal Papa poi a Berlino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Zelensky questo pomeriggio sarà a Parigi e poi volerà a Roma per incontrare la premier Meloni, in un tour 'lampo' europeo alla ricerca di nuove armi: prima di atterrare nella capitale francese, in mattinata il presidente ucraino era a Londra, impegnato in un incontro con il primo ministro inglese Ke Ilgiornaleditalia.it - Zelensky da Parigi a Roma alla ricerca di armi, mattinata a Londra con Starmer e Rutte per il "piano della vittoria", domani udienza dal Papa poi a Berlino Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)questo pomeriggio sarà ae poi volerà aper incontrare la premier Meloni, in un tour 'lampo' europeodi nuove: prima di atterrare nella capitale francese, inil presidente ucraino era a, impegnato in un incontro con il primo ministro inglese Ke

Tour di Zelensky : Parigi - Roma - Londra - Berlino - . . Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà ricevuto domani all’Eliseo da Emmanuel Macron, secondo quanto si apprende da fonti della presidenza francese. Questa quinta visita di Zelensky a Parigi dall’inizio della guerra con la Russia giunge all’indomani della visita del capo dello stato francese in una zona militare dell’est della Francia dove si svolge la formazione. (Imolaoggi.it)