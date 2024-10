Uomini e Donne, noto ex corteggiatore dopo essere stato eliminato dalle attuali troniste: “Tornare sotto i riflettori dopo tutto quello che è stato detto su di me…” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essere stato eliminato dalle attuali troniste, ha condiviso un lungo messaggio sui social. Simone Florian è noto per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2021, quando ha corteggiato Jessica Antonini che alla fine ha scelto Davide Lorusso. dopo l’esperienza televisiva nella trasmissione di Canale 5, Lorenzo è stato legato ad Eleonora e successivamente a Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Lo scorso anno, una volta archiviata la relazione con Lilli, è tornato con Eleonora. Il ritorno di fiamma, però, non ha avuto l’esito sperato, così Simone è tornato a cercare l’amore a Uomini e Donne. In occasione della nuova stagione del programma si è proposto come corteggiatore ma è stato scartato da entrambe le troniste, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Isaechia.it - Uomini e Donne, noto ex corteggiatore dopo essere stato eliminato dalle attuali troniste: “Tornare sotto i riflettori dopo tutto quello che è stato detto su di me…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un exdi, ha condiviso un lungo messaggio sui social. Simone Florian èper aver partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2021, quando ha corteggiato Jessica Antonini che alla fine ha scelto Davide Lorusso.l’esperienza televisiva nella trasmissione di Canale 5, Lorenzo èlegato ad Eleonora e successivamente a Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Lo scorso anno, una volta archiviata la relazione con Lilli, è tornato con Eleonora. Il ritorno di fiamma, però, non ha avuto l’esito sperato, così Simone è tornato a cercare l’amore a. In occasione della nuova stagione del programma si è proposto comema èscartato da entrambe le, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino.

