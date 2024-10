Thuram, Deschamps preoccupa: «Si allenerà a parte. In dubbio» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marcus Thuram ha fatto registrare un piccolo problema alla caviglia nella partita vinta dall’Inter contro il Torino. In conferenza stampa Didier Deschamps ha definito l’entità dell’infortunio senza dare rassicurazioni. PROBLEMA – Le condizioni di Marcus Thuram non sono ancora quelle ideali. L’attaccante dell’Inter si è fatto male contro il Torino sull’entrata killer di Guillermo Maripan nel primo tempo, poi espulso dall’arbitro. Il giocatore dopo quell’intervento ha fatto una tripletta ed è uscito nella ripresa per il fastidio che ha provato alla caviglia. Ancora oggi il giocatore soffre un po’ ed è comunque partito per disputare gli impegni di UEFA Nations League con la nazionale. La Francia lo ha convocato in occasione delle due partite da giocare, una di questa sarà quella odierna con Israele. Inter-news.it - Thuram, Deschamps preoccupa: «Si allenerà a parte. In dubbio» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marcusha fatto registrare un piccolo problema alla caviglia nella partita vinta dall’Inter contro il Torino. In conferenza stampa Didierha definito l’entità dell’infortunio senza dare rassicurazioni. PROBLEMA – Le condizioni di Marcusnon sono ancora quelle ideali. L’attaccante dell’Inter si è fatto male contro il Torino sull’entrata killer di Guillermo Maripan nel primo tempo, poi espulso dall’arbitro. Il giocatore dopo quell’intervento ha fatto una tripletta ed è uscito nella ripresa per il fastidio che ha provato alla caviglia. Ancora oggi il giocatore soffre un po’ ed è comunque partito per disputare gli impegni di UEFA Nations League con la nazionale. La Francia lo ha convocato in occasione delle due partite da giocare, una di questa sarà quella odierna con Israele.

