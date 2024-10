Super/Man - The Christopher Reeve Story, recensione: un documentario che evoca l’eroe ma racconta l’uomo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Guardando il documentario diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui è difficile trattenere le lacrime davanti al dramma personale, anche davanti l'eroico approccio alla vita dell'attore. In sala dal 10 ottobre e presentato ad Alice nella Città. Scossi, emozionati, travolti. Solo così riusciamo a definire le sensazioni che abbiamo provato alla fine della visione di Super/Man - The Christopher Reeve Story, il documentario diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui che racconta la storia personale, e di riflesso professionale, dell'amato interprete del Superman di Richard Donner. Da Superman a Super/Man, con l'aggiunta di un / che fa tutta la differenza del mondo, che sposta all'attenzione dal personaggio all'uomo, dall'eroe dei fumetti a quello reale che ha dovuto affrontare il dramma e le conseguenze di un incidente che l'ha completamente paralizzato, segnando la sua esistenza. Movieplayer.it - Super/Man - The Christopher Reeve Story, recensione: un documentario che evoca l’eroe ma racconta l’uomo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Guardando ildiretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui è difficile trattenere le lacrime davanti al dramma personale, anche davanti l'eroico approccio alla vita dell'attore. In sala dal 10 ottobre e presentato ad Alice nella Città. Scossi, emozionati, travolti. Solo così riusciamo a definire le sensazioni che abbiamo provato alla fine della visione di/Man - The, ildiretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui chela storia personale, e di riflesso professionale, dell'amato interprete delman di Richard Donner. Daman a/Man, con l'aggiunta di un / che fa tutta la differenza del mondo, che sposta all'attenzione dal personaggio all'uomo, dall'eroe dei fumetti a quello reale che ha dovuto affrontare il dramma e le conseguenze di un incidente che l'ha completamente paralizzato, segnando la sua esistenza.

