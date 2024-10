Spagna-Danimarca (Uefa Nations League A, 12-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici. La Roja cerca il sorpasso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel gruppo 4 della Lega A di Champions League un po’ a sorpresa comanda la Danimarca: gli scandinavi hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare giocate e sono davanti a tutti, anche alla Spagna campione d’Europa, che paga il pareggio a reti bianche di Belgrado, precedente alla grande vittoria ottenuta dalla Roja in Svizzera. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Spagna-Danimarca (Uefa Nations League A, 12-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici. La Roja cerca il sorpasso Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel gruppo 4 della Lega A di Championsun po’ a sorpresa comanda la: gli scandinavi hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare giocate e sono davanti a tutti, anche allacampione d’Europa, che paga il pareggio a reti bianche di Belgrado, precedente alla grande vittoria ottenuta dallain Svizzera. InfoBetting: Scommesse Sportive e

