Sinner-Machac orario semifinale ATP Shanghai | programma tv streaming

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Janniksfiderà Tomasinal Masters 1000 di2024, dopo aver sconfitto oggi il russo Daniil Medvedev. Il risultato più clamoroso si è materializzato successivamente con il successo del ceco in due set sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che non è riuscito a confermare il livello stellare di gioco espresso la scorsa settimana a Pechino., ormai certo di chiudere l’anno da numero 1 al mondo, parte ovviamente con i favori del pronostico contro l’emergente ceco n.33 del ranking ATP. Le semifinali del penultimo 1000 stagionale si disputeranno sabato 12 ottobre, quindi l’azzurro eavranno a disposizione domani una giornata di riposo in cui andranno in scena gli ultimi quarti di finale del tabellone. L’ordine di gioco di sabato verrà reso noto domani, ma con ogni probabilitàsarà la primainalle ore 10.