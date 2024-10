Formiche.net - Sicurezza nazionale. Leonardo e Defence Tech insieme per proteggere le infrastrutture critiche

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladellee digitali riveste un ruolo centrale per la protezione di stati e aziende., colosso dell’aerospazio e della difesa, e, realtà italiana leader nel settore della cyber security, hanno siglato un memorandum of understanding (MoU) per intensificare la loro collaborazione nel campo dellainformatica e delle comunicazioni mission critical. L’annuncio è avvenuto durante il prestigioso evento interCyberEurope, svoltosi a Roma l’8 e 9 ottobre 2024. Questa partnership mira a sviluppare soluzioni congiunte per rafforzare la resilienza delleitaliane, con un focus particolare sulla difesa e su altri settori strategici.