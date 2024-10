Thesocialpost.it - Shangai, Sinner-Medvedev: Jannik devastante, è semifinale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attesissimo match per i quarti di finale del torneo difrae Danielsi è disputato alle 9 di stamattina (ora italiana). La sfida ormai è considerata un classico nel circuito, visto che si è giocata con frequenza negli ultimi mesi. In Australia, il nostro tennista ha rimontato due set e si è aggiudicato il suo primo torneo Slam. Ed è riuscito a bissare il successo nei quarti degli US Open, stavolta in 4 set, prima del trionfo finale. Per contro,si era aggiudicato il confronto nei quarti di finale a Wimbledon. Primo set,è partito fortissimo, recitando un monologo fatto di potenza, precisione e concentrazione. Granitico, attento e ispirato, il nostro numero uno ha offerto un esempo di come si sta in campo.