Serra dopo i lavori di riqualificazione l’ufficio postale riapre in piazza della Repubblica

(Di giovedì 10 ottobre 2024)dimazzoni è tornato disponibile nella sua sede abituale di23interni finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali serviziPubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, che darà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra cui quello dimazzoni, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità. Neldisono già partiti i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolinopensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.