Salute mentale Asp Palermo in piazza Serve collaborazione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Presentare e far conoscere i servizi offerti dall’Asp e, soprattutto, combattere stigma e discriminazioni per far emergere anche il sommerso: in Italia, infatti, si stima che quasi due milioni di persone soffrono di problemi psichici ma non ricevono cure. E’ l’iniziativa organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale diCastelnuovo in occasione della Giornata Mondiale dellache, ogni anno dal 1992, viene celebrata in tutto il pianeta, punta a sensibilizzare ancora di più giovani e famiglie. E’ stato allestito un info-point, un punto di ascolto e orientamento, oltre a laboratori di inclusione sociale con gli Enti del terzo settore, di sport e prevenzione con la Federcalcio regionale. col3/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo