Rafa Nadal annuncia il ritiro attraverso un video | È il momento di fermarsi E cita gli amici-rivali Federer e Djokovic

Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico attraverso un video pubblicato sui social. Il maiorchino, 38 anni, ha collezionato in 22 anni di carriera 92 titoli, di cui 22 del Grande Slam. Ha inoltre conquistato l'oro alle Olimpiadi, sia nel singolo che nel doppio, e cinque volte la Coppa Davis con la squadra spagnola. La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023.

