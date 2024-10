Perché Nadal ha ceduto alla sindrome di Muller-Weiss (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Alla fine anche Rafa Nadal ha detto basta. A 38 anni, dopo aver lottato come un leone per restare agonisticamente competitivo, si è arreso. All'età, ma soprattutto al fisico che in oltre vent'anni di agonismo ha stressato oltre ogni umana sopportazione. Rafael Nadal, però, nel corso della sua carriera ha dovuto combattere non solo con ripetuti infortuni, ma anche con la sindrome di Muller-Weiss, una rara patologia che colpisce un osso del piede, con possibili dolori cronici. Dall'età di 18 anni, infatti, il maiorchino soffre di osteonecrosi dell'osso navicolare - o scafoide tarsale - nota anche come sindrome di Muller-Weiss. Una malattia degenerativa "cronica e incurabile", ha spiegato nel 2022 prima di vincere il suo 14 titolo agli Open di Francia. Agi.it - Perché Nadal ha ceduto alla sindrome di Muller-Weiss Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Alla fine anche Rafaha detto basta. A 38 anni, dopo aver lottato come un leone per restare agonisticamente competitivo, si è arreso. All'età, ma soprattutto al fisico che in oltre vent'anni di agonismo ha stressato oltre ogni umana sopportazione. Rafael, però, nel corso della sua carriera ha dovuto combattere non solo con ripetuti infortuni, ma anche con la sindrome di, una rara patologia che colpisce un osso del piede, con possibili dolori cronici. Dall'età di 18 anni, infatti, il maiorchino soffre di osteonecrosi dell'osso navicolare - o scafoide tarsale - nota anche come sindrome di. Una malattia degenerativa "cronica e incurabile", ha spiegato nel 2022 prima di vincere il suo 14 titolo agli Open di Francia.

