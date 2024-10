Nuove nomine in Comune. Il sindaco assume Virtuani l’ex segretario Pd di Monza (Di giovedì 10 ottobre 2024) l’ex segretario provinciale del Partito democratico di Monza e Brianza, Pietro Lorenzo Virtuani, già presidente del Consiglio comunale di Brugherio e già consigliere provinciale anche con l’incarico di consigliere delegato alle Politiche ambientali, entra da oggi nel Comune di Milano all’interno dell’organigramma della direzione generale "in qualità di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Categoria D)". Parole contenute in una determina del Comune in cui viene spiegato che "il capo di gabinetto del sindaco con nota del 27 settembre 2024 ha trasmesso la nota del sindaco del 25 settembre 2024 che rappresenta l’esigenza di provvedere, in sostituzione di personale dimissionario, al perfezionamento dell’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. Ilgiorno.it - Nuove nomine in Comune. Il sindaco assume Virtuani l’ex segretario Pd di Monza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)provinciale del Partito democratico die Brianza, Pietro Lorenzo, già presidente del Consiglio comunale di Brugherio e già consigliere provinciale anche con l’incarico di consigliere delegato alle Politiche ambientali, entra da oggi neldi Milano all’interno dell’organigramma della direzione generale "in qualità di Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Categoria D)". Parole contenute in una determina delin cui viene spiegato che "il capo di gabinetto delcon nota del 27 settembre 2024 ha trasmesso la nota deldel 25 settembre 2024 che rappresenta l’esigenza di provvedere, in sostituzione di personale dimissionario, al perfezionamento dell’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n.

