Non allenerò quest’anno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 11:28:23 Breaking news: Gareth Southgate afferma che non accetterà un nuovo lavoro almeno per il prossimo anno ed è improbabile che assumerà la guida di un’altra squadra nazionale. Il 54enne si è dimesso a luglio dopo la seconda sconfitta consecutiva dell’Inghilterra in una finale del Campionato Europeo, ponendo fine a un periodo di otto anni con i Tre Leoni. “A volte, quando ricopri un ruolo importante, non ti rendi conto del peso finché non scompare”, ha detto all’assemblea generale della European Club Association. “È uno di quei lavori in cui tutti hanno un’opinione. “Mi sto godendo la vita, quindi non c’è fretta. Per 11 anni mi sono impegnato a pieno titolo nella federazione nazionale. Sicuramente nonil prossimo anno. Ne sono certo. Quando esci da un ruolo importante devi dare tempo al tuo corpo e alla tua mente”.