Nadal fine di un' era | ufficiale il ritiro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafaha detto basta. Si ritira ufficialmente dal tennis, piegato dall'usura di una carriera lunga e logorante, ricca di successi ma anche di infortuni. Gli ultimi non gli hanno lasciato scampo e lo hanno costretto ad abbandonare il gioco. L'annuncio è arrivato quasi all'improvviso, anche perché il maiorchino era atteso a Malaga con la nazionale spagnola per le finali di Coppa Davis: convocato, aveva dato la sua disponibilità . Invece si ferma. “Ciao a tutti, sono qui per comunicarvi che midal tennis professionale – il suo messaggio -. La realtà è che sono stati anni difficili, l’ultimo specialmente. Non sono stato in grado di giocare senza problemi. E’ una decisione difficile da prendere.