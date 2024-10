Lapresse.it - Libano, colpite basi Unifil: nessun ferito tra militari italiani

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel sud del, teatro di scontro tra Israele ed Hezbollah, alcunedell’sono state “ripetutamente”. A farlo sapere è una nota della stessa Forza militare di Interposizione dell’Onu. Una notizia che ha immediatamente avuto una risposta da parte del governo italiano. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha infatti convocato con urgenza l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per chiedere spiegazioni a riguardo. Caschi bluferiti insono indonesiani I due caschi blu della missioneferiti insono di nazionalità indonesiana. Lo apprende LaPresse da fonti. I due soldati si trovavano su una torretta di osservazione o comunque in prossimità della stessa che è stata colpita non da armi portatili dell’Idf. Non si è trattato di un raid ma di “un’azione progressiva e continua”. L’attacco è avvenuto questa mattina.