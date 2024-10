Ilgiorno.it - L’argento di Eleonora e i sogni di gloria

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le giustificazioni fasulle e i giri di parole non abitano qui. PerchéRossi (nella foto), 15enne esponente dell’Atletica Monza, medaglia d’argento nei 300 metri ostacoli ai campionati italiani cadette, non insegue scuse o si inventa scappatoie che possano diventare recriminazioni utili in ogni occasione. Anzi. "La mia avversaria – ammette, che ha iniziato a praticare l’atletica a 8 anni – mi ha superato nel finale. Ma ha vinto perché ha meritato. Io quello che dovevo fare, l’ho fatto. Questo sport mi piace proprio per questo. Che tu vinca o perda, sei solo. Non puoi scaricare sugli altri la responsabilità di una sconfitta". Per una strana carambola del destino, oltretutto, la finale tricolore disputata allo stadio Chiggiato di Caorle è stata vinta, a sorpresa, da Alice Florian, della società Quinto Mastella di Treviso.