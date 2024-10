Israele pronto all’attacco. Netanyahu a Biden: "Colpiremo Teheran" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ritorsione chiama ritorsione. Israele è pronta a bombardare l’Iran: rappresaglia al maxi attacco missilistico deciso da Teheran in risposta all’eliminazione dell’alleato libanese e leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. La telefonata di 30 minuti ("in atmosfera positiva", secondo fonti di Gerusalemme) tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo due mesi senza contatti diretti e la mancata condivisione della scelta di eliminare Nasrallah, esplicita l’imminente attacco di Israele "contro le strutture militari iraniane". Anche la vice Biden e candidata alla Casa Bianca Kamala Harris è testimone del colloquio. La richiesta di non attaccare i siti nucleari e petroliferi di Teheran sembra momentaneamente accolta. Quotidiano.net - Israele pronto all’attacco. Netanyahu a Biden: "Colpiremo Teheran" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ritorsione chiama ritorsione.è pronta a bombardare l’Iran: rappresaglia al maxi attacco missilistico deciso dain risposta all’eliminazione dell’alleato libanese e leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. La telefonata di 30 minuti ("in atmosfera positiva", secondo fonti di Gerusalemme) tra il premier israeliano Benjamine il presidente degli Stati Uniti Joe, dopo due mesi senza contatti diretti e la mancata condivisione della scelta di eliminare Nasrallah, esplicita l’imminente attacco di"contro le strutture militari iraniane". Anche la vicee candidata alla Casa Bianca Kamala Harris è testimone del colloquio. La richiesta di non attaccare i siti nucleari e petroliferi disembra momentaneamente accolta.

