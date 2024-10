Inclusione lavorativa e diritti delle persone con disabilità: un impegno condiviso tra imprese e istituzioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 26 di ottobre 2024, presso la Casa dell’Energia di Arezzo, a margine dell’evento informativo realizzato da AISM e dal titolo “Sclerosi Multipla: Salute e diritti in Evoluzione”, si terrà un workshop di grande rilevanza sociale, pensato ed organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Sezione Provinciale di Arezzo, con il contributo di TCA Spa, azienda del territorio specializzata nel recupero dei metalli preziosi da scarti di lavorazione, per imprese di tutto il mondo. Il workshop avrà come tema principale l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e vedrà la partecipazione di numerosi attori chiave del panorama economico e istituzionale locale, tra cui diverse aziende del territorio, Agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego della zona aretina, nonché rappresentanti delle Associazioni Datoriali e Sindacali e del Terzo Settore. Lanazione.it - Inclusione lavorativa e diritti delle persone con disabilità: un impegno condiviso tra imprese e istituzioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 26 di ottobre 2024, presso la Casa dell’Energia di Arezzo, a margine dell’evento informativo realizzato da AISM e dal titolo “Sclerosi Multipla: Salute ein Evoluzione”, si terrà un workshop di grande rilevanza sociale, pensato ed organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Sezione Provinciale di Arezzo, con il contributo di TCA Spa, azienda del territorio specializzata nel recupero dei metalli preziosi da scarti di lavorazione, perdi tutto il mondo. Il workshop avrà come tema principale l'inserimentoconnel mondo del lavoro e vedrà la partecipazione di numerosi attori chiave del panorama economico e istituzionale locale, tra cui diverse aziende del territorio, Agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego della zona aretina, nonché rappresentantiAssociazioni Datoriali e Sindacali e del Terzo Settore.

