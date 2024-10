Idonei Concorso 2020, docenti pugliesi propongono la “Call veloce inversa” per l’assegnazione dei posti residui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da due mesi il comitato Idonei 2020 Puglia lavora a una proposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominata "Call veloce inversa", volta a sbloccare la situazione degli insegnanti Idonei del Concorso 2020 ancora in attesa di assunzione. L'articolo Idonei Concorso 2020, docenti pugliesi propongono la “Call veloce inversa” per l’assegnazione dei posti residui . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da due mesi il comitatoPuglia lavora a una proposta per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominata "", volta a sbloccare la situazione degli insegnantidelancora in attesa di assunzione. L'articolola “” perdei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Docenti idonei concorsi 2020 e 2023 : chi sarà assunto e quando. Le novità - Facciamo il punto anche alla luce del recente incontro tra Ministro e sindacati. L'articolo Docenti idonei concorsi 2020 e 2023: chi sarà assunto e quando. fase transitoria (che scade il 31 Dicembre 2024), e la differente disciplina normativa in merito alla situazione degli aspiranti insegnanti risultati idonei non vincitori all'esito delle procedure concorsuali precedenti (ordinario 2020, ... (Orizzontescuola.it)

Incontro Valditara-sindacati - Barbacci (Cisl Scuola) rilancia il doppio canale di reclutamento : “Necessaria l’assunzione degli idonei ai concorsi 2020 e 2023” - . L'articolo Incontro Valditara-sindacati, Barbacci (Cisl Scuola) rilancia il doppio canale di reclutamento: “Necessaria l’assunzione degli idonei ai concorsi 2020 e 2023” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Sono questi alcuni dei punti affrontati dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nell'incontro con i sindacati scuola svoltosi oggi. (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo docenti 2024 - obiettivo 6.000 idonei da concorso 2020 [AGGIORNAMENTO PER REGIONE] - 499 rispettivamente per infanzia primaria e secondaria. . 498 e DDG n. Punto di partenza i docenti idonei del concorso ordinario 2020, DDG n. . 000 idonei da concorso 2020 [AGGIORNAMENTO PER REGIONE] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Immissioni in ruolo anno scolastico 2024/25: in attesa dell'incontro dell'8 ottobre tra Ministro e sindacati, occasione in cui probabilmente ... (Orizzontescuola.it)