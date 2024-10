Furti alla scuola 'Palmieri' e al cimitero comunale: presi i responsabili (Di giovedì 10 ottobre 2024) A seguito di indagini della Polizia Locale di San Severo, condotte in coordinamento con la Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha emesso un’Ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti di due persone per il furto e danneggiamento commesso alla Foggiatoday.it - Furti alla scuola 'Palmieri' e al cimitero comunale: presi i responsabili Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A seguito di indagini della Polizia Locale di San Severo, condotte in coordinamento con la Procura della Repubblica, il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha emesso un’Ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti di due persone per il furto e danneggiamento commesso

