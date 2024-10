Fratellini denutriti, con morsi di topo e bruciature di sigarette: condannata la madre a 10 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una condanna a 10 anni di carcere per maltrattamenti: questa la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di una donna di 26 anni di etnia rom. Vittime di una serie di violenze inaudite secondo la ricostruzione dei magistrati, i sui due figli di 6 e 4 anni nati da una relazione della Latinatoday.it - Fratellini denutriti, con morsi di topo e bruciature di sigarette: condannata la madre a 10 anni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una condanna a 10di carcere per maltrattamenti: questa la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di una donna di 26di etnia rom. Vittime di una serie di violenze inaudite secondo la ricostruzione dei magistrati, i sui due figli di 6 e 4nati da una relazione della

