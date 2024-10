Forza Italia convoca i simpatizzanti per raccogliere idee (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ascolto e l’azione. Forza Italia riparte dal territorio. "Le nostre proposte in consiglio comunale, quelle già discusse, e quelle che è nostra intenzione presentare anche grazie al vostro contributo". È il tema dell’incontro “Un caffè con Forza Italia” che avrà luogo sabato al bar Angolo organizzato dalla sezione locale del partito azzurro. All’incontro che si svolgerà dalle 10 alle 12 sono invitati i cittadini e simpatizzanti del partito. Lanazione.it - Forza Italia convoca i simpatizzanti per raccogliere idee Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ascolto e l’azione.riparte dal territorio. "Le nostre proposte in consiglio comunale, quelle già discusse, e quelle che è nostra intenzione presentare anche grazie al vostro contributo". È il tema dell’incontro “Un caffè con” che avrà luogo sabato al bar Angolo organizzato dalla sezione locale del partito azzurro. All’incontro che si svolgerà dalle 10 alle 12 sono invitati i cittadini edel partito.

