Dalle unità di superficie al dominio subacqueo

Frutto di competenze chiave nella digitalizzazione e nell'elettronica per la Difesa e di investimenti continui in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, le tecnologie di Leonardo nei sistemi di comando e controllo troveranno applicazione anche nei sottomarini di prossima generazione. In particolare – a partire dai successi conseguiti nel campo navale di superficie – con 70 sistemi di gestione integrati su unità navali in tutto il mondo, l'azienda sta sviluppando, in sinergia con la Marina Militare, l'Athena MK2/U, il Combat Management System (CMS) con funzionalità underwater per gli U212 NFS (Near Future Submarine), i nuovi sottomarini della Forza Armata. L'Athena MK2/U è un sistema caratterizzato da elevata modularità e flessibilità e da una serie di capacità condivise con il sistema sviluppato per le unità di superficie.

