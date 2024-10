"Così non va, la raccolta dei rifiuti è da rivedere" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "È ormai chiaro che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti debba essere rivisto". Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, mette il dito nella piaga. "Anche in questo periodo in cui, quantomeno nelle località balneari, non ci sono più i turisti, i cassonetti risultano spesso essere sommersi dall’immondizia. A questo si aggiungano anche delle criticità nei servizi di spazzamento delle strade". L’immagine a lato, scattata a Lido Adriano, è la dimostrazione del fatto "che sia i problemi di raccolta dei rifiuti sia di pulizia delle strade sono ormai comuni in tutto il territorio comunale. Senza mettere in discussione la volontà di raggiungere un’alta percentuale di differenziazione, è tuttavia indispensabile rivedere le modalità di raccolta. A seguito del nuovo sistema, infatti, non solo è aumentata la mole di lavoro per le famiglie, ma anche il costo. Ilrestodelcarlino.it - "Così non va, la raccolta dei rifiuti è da rivedere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "È ormai chiaro che il nuovo sistema dideidebba essere rivisto". Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, mette il dito nella piaga. "Anche in questo periodo in cui, quantomeno nelle località balneari, non ci sono più i turisti, i cassonetti risultano spesso essere sommersi dall’immondizia. A questo si aggiungano anche delle criticità nei servizi di spazzamento delle strade". L’immagine a lato, scattata a Lido Adriano, è la dimostrazione del fatto "che sia i problemi dideisia di pulizia delle strade sono ormai comuni in tutto il territorio comunale. Senza mettere in discussione la volontà di raggiungere un’alta percentuale di differenziazione, è tuttavia indispensabilele modalità di. A seguito del nuovo sistema, infatti, non solo è aumentata la mole di lavoro per le famiglie, ma anche il costo.

