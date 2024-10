Consegnati i centri in Albania: in pochi giorni l'arrivo dei primi migranti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terminati i collaudi, dalla prossima settimana i primi migranti arriveranno nei centri in Albania che l'Italia ha costruito per delocalizzare le pratiche di asilo Ilgiornale.it - Consegnati i centri in Albania: in pochi giorni l'arrivo dei primi migranti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terminati i collaudi, dalla prossima settimana iarriveranno neiinche l'Italia ha costruito per delocalizzare le pratiche di asilo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Effetto Corte Ue nei tribunali - a Palermo i giudici liberano otto tunisini. Ma il governo tira dritto e lunedì apre i centri in Albania - Sui centri per migranti in Albania sarà di nuovo scontro tra il governo e la magistratura. Il che esclude 15 dei 22 Paesi che il governo considera sicuri, compresi quelli da cui provengono i migranti che si contava di portare in Albania. Al contrario, condurre in Albania cittadini di Tunisia, Egitto, Bangladesh e non solo, significa non rispettare la Corte Ue, violare il diritto dell’Unione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Effetto Corte Ue nei tribunali - liberati 8 tunisini. Ma il governo tira dritto e lunedì apre i centri in Albania - violando la Costituzione - E così è stato. Difficile immaginare come i giudici romani potranno discostarsi dai decreti firmati oggi a Palermo, obbligati come sono dalla sentenza della Cgue. Mentre l’esecutivo conferma l’apertura delle strutture, che potrebbero essere operative già da lunedì prossimo, in Italia i giudici tornano a disapplicare il decreto Cutro, stavolta con la benedizione della Corte di giustizia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Pronti i centri per migranti in Albania - A quanto si apprende, il sito di Gjader - quello di prima accoglienza al porto di Schengjin era già pronto - è stato consegnato ieri per i collaudi: c'è un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). . Nel giro di una settimana - al termine dei collaudi - le strutture apriranno e potranno accogliere le prime persone da ... (Quotidiano.net)