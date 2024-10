Colpite basi Unifil in Libano, Israele sta per rispondere all’Iran: cosa succederà ora Medio Oriente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Medio Oriente: Netanyahu potrebbe presto ricevere l’ok per rispondere all’Iran. Israele colpisce le basi Unifil: situazione sempre più tesa. In un lungo vertice che si è tenuto nella notte i ieri, mercoledì 9 ottobre, il premier israeliano ha deciso di rispondere all’attacco missilistico iraniano del primo ottobre. Intanto due basi Unifil sono state distrutte dai militari dell’Idf alla base di Naqura. Due caschi blu sono rimasti feriti. Medio Oriente, Israele colpisce basi Unifil, 2 feriti. Cresce la tensione (Ansa Foto) – notizie.comNessun italiano tra i peacekeeper feriti, ma cresce ugualmente la tensione in Italia sia perché l’Unifil nei giorni scorsi non ha “accolto” l’invito di Israele a lasciare le basi in Libano, sia per l’imminente ok del governo israeliano per la risposta all’Iran. Notizie.com - Colpite basi Unifil in Libano, Israele sta per rispondere all’Iran: cosa succederà ora Medio Oriente Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024): Netanyahu potrebbe presto ricevere l’ok percolpisce le: situazione sempre più tesa. In un lungo vertice che si è tenuto nella notte i ieri, mercoledì 9 ottobre, il premier israeliano ha deciso diall’attacco missilistico iraniano del primo ottobre. Intanto duesono state distrutte dai militari dell’Idf alla base di Naqura. Due caschi blu sono rimasti feriti.colpisce, 2 feriti. Cresce la tensione (Ansa Foto) – notizie.comNessun italiano tra i peacekeeper feriti, ma cresce ugualmente la tensione in Italia sia perché l’nei giorni scorsi non ha “accolto” l’invito dia lasciare lein, sia per l’imminente ok del governo israeliano per la risposta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - protesta formale dell’Italia : “Attacco a basi Unifil non ammissibile” - (Adnkronos) – Protesta formale dell'Italia con Israele dopo che il quartier generale e due basi italiane dell'Unifil nel sud del Libano sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’esercito di Tev Aviv. Il Governo italiano -riferisce una nota di Palazzo Chigi- ha formalmente protestato con le Autorità israeliane e ha ribadito […]. (Periodicodaily.com)

L'esercito israeliano colpisce basi Unifil in Libano : due sono italiane - Palazzo Chigi fa sapere che la premier Giorgia Meloni ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il comandante del settore ovest della missione Unifil, Generale Messina, dal quale ha ricevuto un aggiornamento sulla missione e sulla situazione del nostro contingente impegnato in Libano. Non risultano feriti soldati italiani. (Ilfoglio.it)

Basi italiane colpite da Israele - il governo : “Inaccettabile”. Meloni telefona al comandante della missione Unifil - E ricordargli in modo fermo che quanto sta avvenendo nei pressi delle basi italiane di Unifil nel Sud del Libano e, in generale, verso il contingente Unifil a partire dagli spari contro il quartier generale di Unifil è, per me e per il governo italiano, inaccettabile”. Anche per questo, il governo, attraverso il Ministro della Difesa, ha convocato l’Ambasciatore d’Israele in Italia. (Secoloditalia.it)