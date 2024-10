CIES, Kvara il più prezioso del Napoli: in Serie A in due meglio del georgiano (Di giovedì 10 ottobre 2024) In queste ore sta divenendo virale lo studio pubblicato dal CIES (International Centre for Sports Studies) sulla valutazione dei calciatori della Serie A: Kvara, primo del Napoli, è terzo in Serie A. Tra i trascinatori di questo Napoli targato Antonio Conte c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il tecnico leccese ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le faraoniche sirene da parte del Paris Saint Germain nella scorsa estate. L’attaccante georgiano, che nelle ultime ore è stato insignito di un premio importante, a dimostrazione di un inizio di stagione importante da parte del numero 77. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In queste ore sta divenendo virale lo studio pubblicato dal(International Centre for Sports Studies) sulla valutazione dei calciatori dellaA:, primo del, è terzo inA. Tra i trascinatori di questotargato Antonio Conte c’è sicuramente Khvichatskhelia: il tecnico leccese ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le faraoniche sirene da parte del Paris Saint Germain nella scorsa estate. L’attaccante, che nelle ultime ore è stato insignito di un premio importante, a dimostrazione di un inizio di stagione importante da parte del numero 77.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo Conte - il Napoli fa en plein a settembre : la Serie A premia il top player - Eppure, chi ruba la scena è sempre lui: Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore di settembre, ma ora la Serie A indica un giocatore del Napoli come il migliore del mese: ecco chi è Il mese di settembre è stato ricco di successi e sorprese positive. Nonostante quel gesto di stizza dopo la prestazione a Torino contro la Juventus, dove il georgiano avrebbe ... (Spazionapoli.it)

Cies : Kvaratskhelia è il calciatore che vale di più nel Napoli e il terzo della Serie A - . La classifica mostra ai calciatori che hanno la maggiore valutazione per ciascun club di Serie A. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico Cies, dedicato ai valori delle rose dei club. 95-120mln: Lautaro Martinez, Inter 69-88mln: Rafa Leao, Milan 67-84mln: Khvicha Kvaratskhelia, Napli 61-78mln: Giorgio Scalvini, Atalanta 56-73mln: Artem Dovbyk, ... (Ilnapolista.it)

Napoli quinto in Serie A nella classifica degli ingaggi - Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Anche nel Manchester United, quando entrava durante le partite, sapeva far cambiare marcia alla squadra». Per quel che riguarda i singoli, il giocatore azzurro con il maggior valore di mercato è Khvicha Kvaratskhelia, terzo nel campionato italiano alle spalle di Lautaro Martinez e Rafa Leão, con una quotazione riconosciuta tra i 67 ... (Ilnapolista.it)