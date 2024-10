Caso Lenzi, l'assessore alla Cultura si è dimesso. Il sindaco Luca Salvetti: "Parole inaccettabili" (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'assessore alla Cultura Simone Lenzi si è dimesso. Troppo pesante il vortice di critiche mosse da parti politiche e associazioni dopo la polemica infuocata relativa alla pubblicazione sul suo profilo X di diversi post con allusioni transfobiche. Una decisione sicuramente difficile per il sindaco Livornotoday.it - Caso Lenzi, l'assessore alla Cultura si è dimesso. Il sindaco Luca Salvetti: "Parole inaccettabili" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Simonesi è. Troppo pesante il vortice di critiche mosse da parti politiche e associazioni dopo la polemica infuocata relativapubblicazione sul suo profilo X di diversi post con allusioni transfobiche. Una decisione sicuramente difficile per il

