Iltempo.it - Bella ciao "contro" Orban, clamoroso Bertinotti: come boccia Salis e compagni

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non è piaciuta a Fausto, leader e riferimento della sinistra comunista per decenni, la trovata di The Left (il gruppo di Ilaria, Carola Rackete e via dicendo, per intenderci) ma in parte anche di Verdi e Socialisti&Democratici, che a Strasburgo hanno iniziato a cantaredurante il discorso di Viktorper illustrare il programma della presidenza ungherese dell'Unione europea. La presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ha richiamato l'aula all'ordine commentando: "Questo non è l'Eurovision". A criticare il siparietto della sinistra canterina è, curiosamente,ospite della puntata di giovedì 10 ottobre di Tagadà, su La7.