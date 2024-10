Auto rubata a Pomigliano ad inizio anno ritrovata a Villaricca con targa tedesca (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una Fiat 500X rubata ad inizio anno a Pomigliano d'Arco ritrovata a Villaricca con targhe tedesche e telaio contraffatta: denunciata per ricettazione la donna alla guida. Fanpage.it - Auto rubata a Pomigliano ad inizio anno ritrovata a Villaricca con targa tedesca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una Fiat 500Xadd'Arcocon targhe tedesche e telaio contraffatta: denunciata per ricettazione la donna alla guida.

Pomigliano : uccide il padre e lo nasconde nel bagagliaio di un’auto rubata - arrestato - L’intervento è avvenuto in via Passariello, in seguito a una segnalazione da parte dei residenti per un tentativo di furto in una vicina abitazione. A Pomigliano d’Arco, nei pressi di uno svincolo autostradale, i vigili urbani, guidati dal tenente colonnello Emiliano Nacar, hanno scoperto il cadavere di un uomo nel bagagliaio di un’auto abbandonata. (Teleclubitalia.it)

Napoli - un cadavere nel bagagliaio di un’auto rubata e abbandonata a Pomigliano. Arrestato un uomo - Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’arrestato mentre abbandona il veicolo, dimostrando così il legame con il macabro ritrovamento. Il denaro è stato sequestrato e l’arresto comunicato al Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Napoli. Il cadavere di un uomo è stato trovato nel bagagliaio di un’auto abbandonata nei pressi dello svincolo autostradale a Pomigliano ... (Ilfattoquotidiano.it)