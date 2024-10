Anna e Alfred di nuovo insieme dopo Temptation Island? Spunta l’indiscrezione (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è stato un ritorno di fiamma tra Anna e Alfred dopo Temptation Island? dopo Temptation Island Alfred e Anna sono di nuovo una coppia? Cosa è successo dopo il reality La storia d’amore tra Anna e Alfred non è sopravvissuta a Temptation Island, i due si sono detti addio nella quinta puntata del reality andata in onda martedì 8 ottobre su Canale 5. Lui nel villaggio si è avvicinato moltissimo alla single Sofia, tra loro c’è stato anche un bacio. Durante il falò di confronto ha ammesso di non essere più innamorato della fidanzata. Tra le varie cose ha detto: “Non ti amo più, sono andato avanti perché ho un grande senso di gratitudine e ti voglio tanto bene.” Alfred e Anna falò Temptation Island Alfred ha aggiunto: “Poi sono grato alla tua famiglia, ai tuoi genitori e li adoro. A casa vostra sto bene e non è facile prendere atto di certe cose. Bollicinevip.com - Anna e Alfred di nuovo insieme dopo Temptation Island? Spunta l’indiscrezione Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è stato un ritorno di fiamma trasono diuna coppia? Cosa è successoil reality La storia d’amore tranon è sopravvissuta a, i due si sono detti addio nella quinta puntata del reality andata in onda martedì 8 ottobre su Canale 5. Lui nel villaggio si è avvicinato moltissimo alla single Sofia, tra loro c’è stato anche un bacio. Durante il falò di confronto ha ammesso di non essere più innamorato della fidanzata. Tra le varie cose ha detto: “Non ti amo più, sono andato avanti perché ho un grande senso di gratitudine e ti voglio tanto bene.”falòha aggiunto: “Poi sono grato alla tua famiglia, ai tuoi genitori e li adoro. A casa vostra sto bene e non è facile prendere atto di certe cose.

