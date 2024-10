Ancora un furto a Napoli: rubata la Smart di Politano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo Neres e Juan Jesus, ora tocca a Matteo Politano fare i conti con i furti a Napoli. E’ stata infatti rubata nella serata di ieri a Posilipo la auto Smart dell’esterno offensivo del Napoli, mentre l’abruzzese si trovava a cena in un ristorante. Quando è uscito dal locale, Politano non ha più trovato la sua macchina che era parcheggiata all’esterno del locale. Si tratta, come detto, del terzo episodio di furto ai danni di giocatori partenopei nell’ultimo mese: il 31 agosto l’orologio portato via a Neres, due giorni fa il tentativo di furto dell’automobile a Juan Jesus. Ancora un furto a Napoli: rubata la Smart di Politano SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo Neres e Juan Jesus, ora tocca a Matteofare i conti con i furti a. E’ stata infattinella serata di ieri a Posilipo la autodell’esterno offensivo del, mentre l’abruzzese si trovava a cena in un ristorante. Quando è uscito dal locale,non ha più trovato la sua macchina che era parcheggiata all’esterno del locale. Si tratta, come detto, del terzo episodio diai danni di giocatori partenopei nell’ultimo mese: il 31 agosto l’orologio portato via a Neres, due giorni fa il tentativo didell’automobile a Juan Jesus.unladiSportFace.

