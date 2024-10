A Ponticelli al via i corsi di italiano per stranieri nella Biblioteca Deledda (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Ponticelli la cultura diventa inclusione: al via i corsi di italiano per stranieri nella Biblioteca Deledda. Nel cuore della periferia orientale di Napoli, a Ponticelli, la Biblioteca comunale Grazia Deledda si trasforma in punto di formazione, incontro e rinascita. Il 17 ottobre dalle ore 20 prenderanno il via i corsi di italiano per stranieri 2anews.it - A Ponticelli al via i corsi di italiano per stranieri nella Biblioteca Deledda Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ala cultura diventa inclusione: al via idiper. Nel cuore della periferia orientale di Napoli, a, lacomunale Graziasi trasforma in punto di formazione, incontro e rinascita. Il 17 ottobre dalle ore 20 prenderanno il via idiper

