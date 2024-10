X Factor 2024: la seconda parte dei Bootcamp tra tensione e sfide imperdibili (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La nuova stagione di X Factor prosegue giovedì 10 ottobre su Sky e NOW con un appuntamento carico di emozioni. La seconda puntata dei Bootcamp è pronta a regalare momenti di alta tensione, con i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli che dovranno affrontare la difficile prova di selezionare gli artisti che avanzeranno alla fase successiva. Il meccanismo del “switch”, tanto temuto dai concorrenti, sarà il fulcro di questa serata, in cui ogni scelta avrà conseguenze importanti. Un Bootcamp all’insegna della tensione Dopo che Jake La Furia e Achille Lauro hanno fatto le loro selezioni nella prima parte dei Bootcamp, ora è il turno degli altri due giudici, che dovranno riempire le quattro sedie disponibili per ciascuno di loro. Tutto.tv - X Factor 2024: la seconda parte dei Bootcamp tra tensione e sfide imperdibili Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La nuova stagione di Xprosegue giovedì 10 ottobre su Sky e NOW con un appuntamento carico di emozioni. Lapuntata deiè pronta a regalare momenti di alta, con i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli che dovranno affrontare la difficile prova di selezionare gli artisti che avanzeranno alla fase successiva. Il meccanismo del “switch”, tanto temuto dai concorrenti, sarà il fulcro di questa serata, in cui ogni scelta avrà conseguenze importanti. Unall’insegna dellaDopo che Jake La Furia e Achille Lauro hanno fatto le loro selezioni nella primadei, ora è il turno degli altri due giudici, che dovranno riempire le quattro sedie disponibili per ciascuno di loro.

