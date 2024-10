Wimbledon manda in pensione i giudici di linea, intelligenza artificiale arbitra i match (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Wimbledon vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce i giudici di linea e li sostituisce con l’intelligenza artificiale. Dopo 147 anni, non saranno i ‘line judges’ – circa 300 in tutto – a chiamare l’out sui campi dell’All England Club, come anticipa il Times. Wimbledon ha da tempo introdotto il sistema hawk-eye per giudicare le palle di servizio: sull’erba, le prime viaggiano a velocità siderali e non lasciano traccia sul campo. Ora, però, su tutti i 18 campi utilizzati nel torneo verrà installato il sistema di Electronic Line Calling (ELC) per segnalare l’out anche nel corso dello scambio e non solo dopo il colpo iniziale. .com - Wimbledon manda in pensione i giudici di linea, intelligenza artificiale arbitra i match Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce idie li sostituisce con l’. Dopo 147 anni, non saranno i ‘line judges’ – circa 300 in tutto – a chiamare l’out sui campi dell’All England Club, come anticipa il Times.ha da tempo introdotto il sistema hawk-eye per giudicare le palle di servizio: sull’erba, le prime viaggiano a velocità siderali e non lasciano traccia sul campo. Ora, però, su tutti i 18 campi utilizzati nel torneo verrà installato il sistema di Electronic Line Calling (ELC) per segnalare l’out anche nel corso dello scambio e non solo dopo il colpo iniziale.

