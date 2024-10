Uragano Milton, il meteorologo piange in diretta: “E’ orribile. Dovreste essere scossi anche voi dal cambiamento climatico” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Un Uragano incredibile, incredibile, incredibile”. Mentre l’Uragano Milton si avvicina alla zona Sud-Ovest di Tampa negli Stati Uniti, è diventato virale online il video del meteorologo John Morales che il 7 ottobre scorso si è bloccato e ha iniziato a piangere in diretta sulla Nbc mentre descriveva la potenza del fenomeno. “È sceso di 50 millibar in dieci ore”, ha detto. “Mi scuso” ha ricominciato dopo essersi dovuto fermare, “è semplicemente orribile. I mari sono incredibilmente, incredibilmente caldi. Sai cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirlo: il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente”. Poco dopo, su X ha voluto spiegare la sua reazione: “Mi sono scusato in diretta”, si legge. “Ma il clima estremo causato dal riscaldamento globale mi ha cambiato. Ilfattoquotidiano.it - Uragano Milton, il meteorologo piange in diretta: “E’ orribile. Dovreste essere scossi anche voi dal cambiamento climatico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Unincredibile, incredibile, incredibile”. Mentre l’si avvicina alla zona Sud-Ovest di Tampa negli Stati Uniti, è diventato virale online il video delJohn Morales che il 7 ottobre scorso si è bloccato e ha iniziato are insulla Nbc mentre descriveva la potenza del fenomeno. “È sceso di 50 millibar in dieci ore”, ha detto. “Mi scuso” ha ricominciato dopo essersi dovuto fermare, “è semplicemente. I mari sono incredibilmente, incredibilmente caldi. Sai cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirlo: il riscaldamento globale, il, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente”. Poco dopo, su X ha voluto spiegare la sua reazione: “Mi sono scusato in”, si legge. “Ma il clima estremo causato dal riscaldamento globale mi ha cambiato.

