Tiafoe perde la testa: "Vaffanc***o, fot***to idiota". Insulti all'arbitro, finisce male| Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una sconfitta a Shanghai contro Roman Safiullin di rimonta e la rabbia che è divampata in campo. Frances Tiafoe, il tennista americano caduto a Cincinnati contro Jannik Sinner, ha perso la testa nella sfida contro il russo, che con la vittoria se la vedrà in giornata contro Novak Djokovic. L'americano si è scagliato pesantemente contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote, e adesso rischia grosso dopo avergli lanciato pesanti Insulti a voce alta, al momento di salutarlo dopo il k.o. contro il rivale: "Vaffan**o, vaffan*o, amico. Sul serio, vaffan*o, fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fo***o lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!". Una scena che ha dell'incredibile ma non l'unica nel tennis. Liberoquotidiano.it - Tiafoe perde la testa: "Vaffanc***o, fot***to idiota". Insulti all'arbitro, finisce male| Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una sconfitta a Shanghai contro Roman Safiullin di rimonta e la rabbia che è divampata in campo. Frances, il tennista americano caduto a Cincinnati contro Jannik Sinner, ha perso lanella sfida contro il russo, che con la vittoria se la vedrà in giornata contro Novak Djokovic. L'americano si è scagliato pesantemente contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote, e adesso rischia grosso dopo avergli lanciato pesantia voce alta, al momento di salutarlo dopo il k.o. contro il rivale: "Vaffan**o, vaffan*o, amico. Sul serio, vaffan*o, fottuto. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fo***o lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!". Una scena che ha dell'incredibile ma non l'unica nel tennis.

