Teo Teocoli a ‘Un Giorno da Pecora’ | Non so perché Celentano non mi voglia più parlare

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l’uscita come sempre enigmatica di Adrianosui social, Teoè tornato a commentare la sua (ex?) amicizia con il Molleggiato. “Non ti rispondoti voglio bene”, così scriveva Adriano in risposta alle parole del comico. “Ma non ci credo, non è vero secondo me – replica ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Unda Pecora, su Rai Radio1. E pensare che, come spiega poi lo stesso, tutto è nato da una frase pronunciata tra una battuta e l’altra. “Chiacchierando me ne sono uscito con un ‘non chiama mai, sarà mica morto? Si usa a dire così a Milano’, forse anche a Roma. Questa è stata la frase è scoppiato un delirio che non mi immaginavo!”. Screen da Ufficio StampaIn fondo, tra i due, prosegue l’ospite, “c’è un’amicizia cinquantennale. Non sonon mipiù